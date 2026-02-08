疑遭世紀血案影射為凶手？ 史明文物館批：很荒謬

台北市 / 綜合報導

改編真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，還沒上映就爭議不斷，現在網路更流傳疑似電影劇本的截圖，內容竟影射前總統府資政史明就是凶手。雖然目前無法確定這段內容有沒有在電影中出現，但已經引起討論。對於這樣的連結，史明文物館館長藍士博相當不滿，說連最基本跟相關當事人的聯繫，還有史料查證都沒有做，實在「很荒謬」。

網路上疑似電影世紀血案，劇本的截圖到處流傳，其中特別提到前總統府資政史明，也讓這部片的爭議再+1，劇本中提到這個人好特別，在台灣搞爆炸破壞，目的就是要製造社會不安和政治對立，還說那他不就等於，自己招認了世紀血案就是他做的嗎，搞不好林宅血案，就是他最後一次的武力鬥爭，內容影射史明就是林宅血案凶手。

史明文物館館長藍士博說：「連最基本的跟相關的當事人，甚至於受難者家屬，受難者本人都沒有進行一個，做一個最基本的聯繫工作，這才是非常荒謬的。」世紀血案爭議連環爆，電影導演徐琨華，也被起底他的祖父，就是當年警備總部的發言人徐梅鄰，畢竟身分敏感也引起不少質疑。

史明文物館館長藍士博說：「這其實不是他的祖父是誰，他的父親是誰的關係而已，對這一件血案好了，其實有更沉痛的反省。」同樣也是當年人物的後代，民進黨桃園市議員魏筠的父親，過去是美麗島雜誌編輯，美麗島事件發生後也遭到逮捕，而林宅血案就發生在他出生後的一個多月。

桃園市議員(民)魏筠說：「所以那時候很多的美麗島家屬非常的害怕，很害怕他們的孩子，也會有一樣的事情發生在他們身上。」

資深媒體人王瑞德說：「還有人揚言要到台北的殯儀館，冷冰櫃去破壞去凌虐他們(林義雄家人)的屍體，台北市的警察單位，成立了一個非常特殊的一個組織，叫做護屍大隊。」

電影再次揭開這段歷史傷疤，目前除了要將爭議一一釐清究責外，當事人被喚起的傷痛，也需要時間好好修復。

