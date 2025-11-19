疑遭仙人跳！台語女歌手為「省錢」與前男友遊墾丁同房 正宮抓姦逼簽百萬本票

「五燈獎」出身的台語女歌手戴梅君傳出遭高中前男友設局仙人跳，還被逼簽下百萬原本票。翻攝戴梅君粉絲團



作風低調的44歲台語女歌手戴梅君，傳出遭高中前男友設局仙人跳，還被逼簽下百萬元本票，事件鬧上法院後才曝光，經紀人也證實此事，強調戴梅君的心情未受影響，正在積極籌備明年春天的新專輯。

根據判決書，出身於「五燈獎」的歌手戴梅君，2024年4月跟高中前男友到墾丁度假，對方聲稱已經離婚，為了節省開銷，兩人共同入住酒店同一間房間，且並未發生逾越男女交往的親密行為，不料深夜11時許，戴的前男友帶著王姓妻子進入房間，隨後一群人突然衝進來辱罵戴梅君，還拿手機對衣著整齊的戴梅君拍攝，斥責她侵害配偶權，要求賠償。

廣告 廣告

戴梅君收拾行李打算離開，卻被王姓妻子阻擋在內，王妻與男子商議完離婚事宜後，轉而要求戴梅君簽下本票，還揚言把消息提供給媒體，戴梅君擔心事情若曝光恐會影響工作，心生恐懼下簽署本票。

戴梅君後來仔細一想，認為事情不對勁，前男友似乎假借關心她意圖拖延時間，讓她不要報警，傳訊息給對方，他也不讀不回，認為自己可能是遭到仙人跳，拒絕付錢。

法官勘驗影片，發現「抓姦」當天身材瘦弱的戴梅君，在壯碩的王妻等人脅迫下，最終簽下和解書，但王妻並未提供戴梅君侵犯配偶權的證據，因此駁回王妻請求，不可再以和解書為由索討金錢，全案可上訴。

據《TVBS》報導，經紀人表示，戴梅君心情沒有受到此案影響，目前正在專心籌備新專輯，預計明年春天發行。

更多太報報導

家人隨地便溺、公共空間堆雜物 週刊爆楊宗緯接社區主委「惡鄰行徑」

拍片要女模穿雄女制服「改造乖乖女」 網紅這下慘了

無禮！日外務省官員會見 中國外交官「手插口袋」送客