疑遭仙人跳！方順吉公開報案證明單 再發不自殺聲明

童星出身、現年43歲的歌手方順吉，近日因一連串私人糾紛意外成為話題焦點。（圖／翻攝自方順吉臉書）





童星出身、現年43歲的歌手方順吉，近日因一連串私人糾紛意外成為話題焦點。外界流出指控，稱他疑似私下邀約一名已婚女子前往汽車旅館，事件曝光後迅速在網路間發酵，如今他發出不自殺聲明。

該名女子隨後出面控訴，表示自己在事後遭到方順吉恐嚇，並持續接獲電話騷擾，甚至將雙方的對話紀錄公開，引發外界諸多揣測與討論。然而事情並未就此告一段落。隨著相關內容曝光，又出現一名自稱是女方男友的男子，主動聯繫方順吉，並向其索討16萬8888元的紅包。

廣告 廣告

此舉被外界質疑可能涉及設局勒索，整起事件也因此被懷疑疑似「仙人跳」情節，讓案情變得更加複雜。面對突如其來的指控與索討金錢的狀況，方順吉選擇循法律途徑處理，已親自前往警局完成報案程序。他也在個人臉書公開報案證明單，表明自己已將所有相關證據與資料交由警方及委任律師處理，並強調後續將全權配合司法單位調查。

方順吉在貼文中語氣相對克制，僅簡短表示不打算詳述事件過程，認為不應為了私人糾紛而占用過多社會資源，同時也感謝媒體與外界的關心。他指出，目前不考慮接受任何形式的專訪或召開記者會，希望事件能回歸司法程序，由檢警依法釐清事實真相。

此外，方順吉也在聲明中提及，若未來案件結果涉及任何賠償或返還金額，在扣除必要的律師費用後，剩餘款項將全數捐贈給「臺灣向陽關懷協會（雲林會）」，以實際行動支持公益。他同時公開提出「不自殺聲明」，展現面對輿論與風波時的明確立場。

目前整起事件仍在警方調查階段，相關指控與金錢往來的真實情況，仍有待司法進一步釐清。方順吉本人則暫時選擇低調應對，強調尊重法律程序，避免個人爭議持續擴大。後續發展，外界仍將持續關注檢警調查結果。



【更多東森娛樂報導】

●演唱會點歌始祖是他！趙傳宣布喜訊：喊得出來我就敢唱

●帕拉斯男女通吃！花美男團員「被塞千元鈔」拉下台陪酒

●女星服刑4年！曝18人擠牢房「解決生理需求」靠2招

