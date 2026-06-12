疑遭假網拍詐騙3900元心情鬱卒！女失聯5天後陳屍新店渡船頭停車場樹下

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記者莊淇鈞／新北報導

童女陳屍處警方已拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區渡船頭，今天（12日）上午7時許，有民眾發現1名女子在停車場旁的樹下疑似沒了生命徵象，警方及消防隊獲報到場時，確認女子已經明顯死亡未送醫。經警方調查發現，死者為50歲的童姓女子，疑似日前遭假網拍詐騙損失新台幣3900元，本周一（8日）上午11時，開車駛入停車場就未再離開，直到今早才被民眾發現遺體。警方已經聯繫家屬，童女確切死因詳還待警方後續調查釐清。

據了解，童女本週一上午11時許，自行開車進入新店區新店路的渡船頭停車場，就未再離開過，豈料今天上午7時許，有民眾發現童女竟陳屍在一旁樹林間。

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警方及消防隊獲報到場時，確認童女已明顯死亡，現場並未發現死者物品，經初步了解，童女疑似日前遭假網拍詐騙損失新台幣3900元心情鬱卒一陣子，警方已通知家屬到場，後續將報請檢察官相驗，釐清童女確切死因與事發經過。

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