疑遭偷排汙水！基隆暖暖溪漂滿「詭異泡沫」 環保局到場急拉攔油索

記者林盈君／基隆報導

基隆近期連續爆發水汙染！基隆河八堵抽水站於上月間，才剛發生油汙染事件，超過18萬用戶受影響，18日上午，位於上游處的暖暖溪，突然出現許多白色不明泡沫，暖暖區議員連恩典獲報到場，懷疑是遭人偷排汙水等，隨即要求緊急停抽基隆河原水，環保局人員也到場了解狀況。

基隆位於上游處的暖暖溪，突然出現許多白色不明泡沫。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午，暖暖溪突然出現許多白色不明泡沫，疑似遭人偷排汙水，對此，環保局人員到場了解之後，已立即拉攔油索，避免下游也受到汙染，議員連恩典也要求停抽基隆河原水，目前正積極釐清中。

