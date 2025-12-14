疑遭同鄉黑吃黑！陸籍詐騙犯「主動報案」 下秒被韓國警察抓了

男子主動向韓國警方報案，聲稱自己被搶劫，反而露出馬腳。（示意圖／unsplash）

一名30多歲的中國籍男子長期利用在賭場兌換籌碼方式，替電話詐騙犯罪所得進行洗錢，他日前主動向韓國警方報案，聲稱自己被搶劫，反而露出馬腳。警方初步調查後認定，男子為電話詐騙集團在韓國境內負責資金洗錢與運送的總負責人，並當場查扣約8,000萬韓元（約新台幣170萬元）的犯罪所得。

《東亞日報》報導，首爾金浦機場警察隊於本月11日晚間8時10分左右，在金浦機場以違反《犯罪收益隱匿規制法》及詐欺罪，緊急逮捕中國籍男子A某（31歲）。A某被認定為電詐集團在韓國境內負責資金洗錢與運送人員的總負責人。警方當場查扣約8,000萬韓元的犯罪所得。

據了解，此次破案的關鍵，正是A某親自報案。當天他在機場向警方撥打112報警，稱「被人毆打並搶走了錢」。警方在聽取相關說詞時，卻在他的手機與隨身物品中發現可疑的中文記錄。

金浦機場警察隊運用人工智慧翻譯技術，即時分析A某手機中的對話紀錄與備忘內容，結果發現關鍵證據，證明他並非單純受害者，而是電話詐騙集團的核心資金管理人。經比對後確認，他正是先前京畿南部警察廳追查的3名詐騙犯「上線」。

調查顯示，A某持有合法的外國人登錄證，在韓國境內自由出入並大膽犯案。他每週前往濟州等地的賭場，將詐騙所得兌換為賭場籌碼，再轉換回現金，藉此進行洗錢。警方也認為，促使他報案的「施暴者」很可能是因金錢糾紛起衝突的同組織成員，目前已帶回協助調查。

主導這次逮捕行動的金浦機場警察隊反恐安全第二組警員金成一表示，警方並未將案件草率當成單純暴力事件，而是善用AI技術深入查證，才能成功逮捕洗錢總負責人。他強調，能夠抓到語音詐騙這類民生經濟犯罪的幕後主嫌，並預防可能再度發生的犯罪，令人感到慶幸。

