疑遭嘲諷口音 李多慧強調不吸菸、會繼續努力

（中央社記者洪素津台北13日電）喜劇演員林妍霏一段脫口秀影片，遭指嘲諷韓籍啦啦隊員李多慧口音；李多慧透過社群網站Threads說，她不吸菸，對自己聲音有新想法，2026年會在台灣繼續努力，希望大家喜歡她。

林妍霏的表演疑模仿李多慧口音，直言「有人類這樣講話的嗎？」並指李多慧回家後可能是另一種（吸菸）樣貌；部分網友質疑這段演出沒笑點、只有嘲諷，根本是在諷刺外國人。

李多慧12日透過Threads表達“I'm not cute anymore”（我不再可愛），並錄製影片說：「最近我看到一些和我中文有關的故事，大家別擔心，我真的沒事」，她不吸菸，也對自己的聲音有新想法，這也成為她繼續進步的機會。

與過去相比，李多慧影片中以相對較低沉的聲音表示，以後用現在這樣的語氣和聲調，「你們覺得怎麼樣呢？」（編輯：李明宗）1150113