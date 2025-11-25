疑遭杜強掌摑畫面流出！全網悲憤「替于朦朧討公道」 連署人飆破70萬

娛樂中心／蔡佩伶報導

于朦朧離事至今已兩個多月。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧自9月11日意外身亡，雖然警方強調為酒後墜樓，不過網路上仍流傳許多他生前遭施虐影片，參加死亡飯局等傳聞，質疑一切為陰謀論，網友們更發起全球聯署，期望能為他討回公道，如今最新連署人數已經突破70萬人。

于朦朧死因疑點重重，近日，更有網友曝光疑似于朦朧生前遭到經紀人杜強掌摑畫面，讓許多人氣憤不已，而據社群連署平台最新數據顯示，網友發起替于朦朧討公道的連署人數已來到700,008人，至今仍不斷增加當中。

替于朦朧討公道連署破70萬人。（圖／翻攝自社群連署平台）

眾人希望藉由連署呼籲人權觀察 (Human Rights Watch) 與國際特赦組織 (Amnesty International) 關注藝人生命安全，並針對「于朦朧離奇死亡」有獨立透明調查，且如有人涉案要以最嚴重罪名起訴，並要求跟家屬道歉，認為不僅是還于朦朧公道，同時也是還給藝人們安全且平等的工作保障。

于朦朧被杜強在保姆車上搧巴掌的影片遭流出。（圖／翻攝自Threads）

