疑遭柯文哲「架拐子」影片瘋傳惹議 白營女議員參選人發聲了

民眾黨前主席柯文哲日前南下嘉義跑行程與民眾合照時，疑似用手肘推了一下身旁的嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜，短短幾秒片段在網路上瘋傳。（圖／翻攝自民眾之聲直播）

民眾黨前主席柯文哲上週末南下嘉義替市長參選人張啓楷與議員小雞們輔選，不過有網友發現柯文哲與民眾合照時，疑似對身旁嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜架拐子，在網路上掀起熱烈討論。對此，當事人林昱孜今天（20日）表示，柯文哲「處心積慮」在想怎麼讓更多人看到他們在做的事，青鳥出手，讓3個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了。

柯文哲17日赴嘉義北興市場掃街，替張啓楷與民眾黨議員參選人們輔選，但事後有網友發現，柯文哲在途中與民眾合照時，疑似用手肘推了一下身旁的嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜，甚至怒瞪了她一眼，該網友也質疑，「奇怪，阿北怎麼好像有點生氣？阿北覺得她不該湊熱鬧擠進鏡頭嗎？」

短短幾秒的片段，在各大社群平台瘋傳，有網友紛紛到留言區直呼，「看不起女性的人就是這樣」、「天啊女孩子被這樣欺負」、「厭女第一品牌」，引起輿論關注。

對此，當事人林昱孜今天表示，自己在此要鄭重說聲謝謝，柯文哲跟張啓楷連續3個禮拜跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光，處心積慮的在想，怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人、看到他們在做的事。

林昱孜表示，結果青鳥出手了，一段畫面寫成「架拐子」、「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖、加速擴散，3個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了，她真心感謝各位。她也強調，大家負責把聲量衝起來，自己則負責把事情做下去。

張啓楷則在立法院受訪時說，林昱孜是柯文哲和他非常肯定、準備要提名的嘉義市東區參選人，柯這幾週到嘉義掃街時，有時她在旁邊，沒進來拍照，柯文哲還會拉著她一起拍照，就是希望她多曝光，且預計下週民眾黨就會正式提名她。

張啓楷直言，網路上怎麼會傳這麼離譜的事情，顯然是青鳥故意在惡作劇，但這樣也很好，讓林昱孜有高度曝光的機會，「謝謝青鳥們」。



