疑遭柯文哲「架拐子+怒瞪」？ 民眾黨女議員參選人回應了

嘉義市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲近日南下，陪同民眾黨嘉義市長候選人張啓楷在嘉義市掃街拜票。不過卻有網友發現，柯文哲17日在北興市場掃街與民眾合照時，疑似以手肘「架拐子」推開身旁的嘉義市東區議員擬參選人林昱孜。該畫面在網路上引發熱議，柯文哲也被批評「厭女」。對此，當事人林昱孜則回應，一段畫面寫成「架拐子」「不尊重女性」的劇本，「真心感謝各位大家負責把聲量衝起來，我負責把事情做下去」。

有網友發現，柯文哲17日陪同張啓楷在嘉義市北興市場掃街，卻在與民眾合照時，柯文哲突然用以手肘「架拐子」推開身旁的嘉義市東區議員擬參選人林昱孜，並且疑似斜眼瞪了一下，林昱孜則稍微退後了一下後，繼續與民眾一同合照。

短短幾秒的畫面在網路上引發熱議，網友好奇柯文哲怎麼看起來有點生氣？有其他網友也認為，柯文哲此舉不太尊重，也有網友質疑柯文哲「厭女」。不過也有人認為，該段影片太小題大作，柯文哲當下根本沒有看向隔壁的人，可能只是不小心手肘撞到。

對此，當事人林昱孜也發文回應，她表示柯文哲跟張啓楷連續三個禮拜跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光，處心積慮地在想要怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人。結果「青鳥」出手了，把一段畫面寫成「架拐子」「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖、加速擴散。林昱孜說，「真心（而且非常有效率地）感謝各位大家負責把聲量衝起來，我負責把事情做下去」。

