疑遭父痛罵6字走向歪路！張文長期「成就不如預期」陷自卑 母匯錢只為確認他活著

27歲張文在去年12月19日在台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈，且隨機殺害多名路人，自己最終也遭警員包圍、墜樓身亡，此起恐怖攻擊包含張文自己在內，共有4人死亡。據檢警調查，張文成長於高知識水準家庭，但因他求學路程不如預期，因此長期自卑；更疑似曾遭嚴父痛罵「你就是個廢材」，便就此封閉自我，走上一條不歸路。

張文成長於高知識水準家庭，但因他求學路程不如預期，因此長期自卑。（圖／翻攝畫面）

據檢警調查，張文父親是退休竹科工程師，母親任職會計，張文哥哥也走上父親的路途，也成為一名工程師，因此父親同樣對張文寄予厚望；而張文在求學時期曾考上高中，卻不顧父親反對，堅持就讀永平工商餐飲科，然而成績不理想，又抱怨實習很辛苦，最後是在父母要求下，勉強念到畢業。

張文高中畢業後考上虎尾科大，直到大4時卻表示不想繼續念書，想去當兵；不料，張文成為志願役後，父親要求其「至少要當個士官」才算有成就，張文則冷回「我不想負責」，讓父親痛罵「你就是個廢材！」父子關係疑似就此決裂。

張文遭到空軍汰除後，曾到台中做保全，卻因無法適應環境、與同事產生紛爭，任職1年多便離職，之後北漂獨居，選擇與所有人斷聯，徹底封閉自我，期間長達2年。母親在此期間因擔心張文，仍頻頻傳訊息，但張文都選擇「已讀不回」或「不讀不回」。為此，張文母親仍心軟定期匯款到張文戶頭，見到戶頭存款有被提領動用，就此放心張文仍活著；不料母親的關心卻遭張文利用，拿來添購殺人武器，釀成不可挽回的悲劇。



