疑遭王子波及！毛弟急關社群留言 兄弟合唱成「色色告白曲」
王子（邱勝翊）認了與人妻粿粿（江瑋琳）發生「越矩行為」，遭到經紀公司喜鵲娛樂全面停止所有演藝工作，弟弟邱宇辰（毛弟）也慘遭波及，3日晚間PO出與手機殼品牌聯名的宣傳影片，疑似擔心受酸民攻擊，關閉留言功能，此外也被發現悄悄刪除網友提到王子相關的攻擊性留言。
有網友在邱宇辰的其他篇貼文下留言，提出：「怎麼新發文不開留言？」、「怎麼有刪掉留言？你哥哥的行為還不敢承認嗎？」因他貼文中說：「這次聯名這麼多款式，我該怎麼選？」網友虧：「毛弟才做選擇，王子全都要。」
范姜彥豐點名王子與粿粿偷情後，昔日王子與邱宇辰一起演唱的〈Candy〉歌詞也被挖出討論，其中一段：「妳給的愛再多都不會膩，把妳搬進我心裡，只想要妳 eat me like a candy，最甜的那種 oh，just eat me like a C.A.N.D.Y。」王子本人也曾坦言「有點色」，如今也被網友認為是對粿粿的告白曲。
