疑遭竊？楊梅婦機車停隔月找嘸 警調電眼化解烏龍

婦人未發現機車蹤影，驚慌之下認為愛車遭人竊取，向警方報案求助。圖：讀者提供

桃園市一名年約50歲的利姓婦人於1月11日將機車停放於楊梅區大成路140號附近後離開，2月2日下午14時許返回記憶中的停車地點取車時，卻未發現機車蹤影，驚慌之下認為愛車遭人竊取，隨即向警方報案求助。

員警依據婦人當日活動路線及記憶範圍進行搜尋，最終成功尋獲該部機車。圖：讀者提供

楊梅派出所說明，警員顧晉瑋、王秉騏及警專實習生洪仕政獲報後，立即趕赴現場了解情況，並調閱周邊監視器影像釐清案情。經警方檢視影像後發現，該機車自利婦停放後並無任何行駛或遭人牽離之畫面，研判應該是婦人一時記錯停車位置。隨後，員警依據婦人當日活動路線及記憶範圍進行搜尋，最終於楊梅區大成路202號成功尋獲該部機車。利婦見愛車失而復得，對警方耐心查找及迅速協助深表感謝。

楊梅分局呼籲，民眾於市場或人潮眾多地區停放車輛時，應留意周邊明顯地標，或以手機拍照記錄停車位置，以避免因一時疏忽誤認車輛遭竊，徒增驚慌。

