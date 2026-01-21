疑遭竹市府公務員指控性騷 邱臣遠：子虛烏有

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）有媒體報導，新竹市副市長邱臣遠代理市長期間，疑曾向1名公務員要求全程跟在身旁「連上廁所都要跟」，讓這名公務員感到不舒服。邱臣遠表示，相關說法皆為子虛烏有。

「風傳媒」今天報導，邱臣遠代理新竹市長期間，要求每個行程都要有人跟，邱臣遠還曾向1名女公務員說「就連我上廁所都要跟」，讓女公務員感到不舒服，於是開始對邱臣遠的言行默默蒐證。

針對指控，邱臣遠透過文字表示，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他及市府名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

邱臣遠並非首次遭指控性騷。1名女子2023年在臉書（Facebook）發文表示，她在前立委賴香伶辦公室任職時，曾協助舉辦某場民眾黨到法務部調查局考察活動，當天她穿著合身的裙裝，但時任立委邱臣遠「不斷朝我身體上下打量」及「將手放在我的大腿的左手上」。

針對性騷指控，邱臣遠否認並提告求償新台幣60萬元。台北地方法院去年3月認定邱臣遠未能證明女子的言論為不實言論，請求無理由，判決敗訴，可上訴。

去年10月，該名女助理在臉書發文表示已與邱臣遠達成和解，同意指控內容「實屬誤會」。邱臣遠也在臉書發文證實雙方和解，他說，真相已明，「面對傷害，我選擇原諒」。（編輯：李錫璋）1150121