疑遭網路惡評壓垮！前AOA珉娥輕生獲救 公司發聲喊告：停止傷害性言論

娛樂中心／許智超報導

珉娥元旦驚傳輕生，所幸在關鍵時刻被人發現才獲救。（圖／翻攝自珉娥IG）

前韓國女團「AOA」成員的女星權珉娥於2019年退出團體，曾公開坦承長期飽受憂鬱症、失眠所苦，近年雖一度傳出狀況改善，但她今（1）日元旦驚傳輕生，所幸在關鍵時刻被人發現才獲救。對此，其所屬公司MODEN BERRY KOREA發出聲明，強調為保護珉娥，將對網路上的惡評採取法律訴訟。

珉娥今日在IG發文吐露自己的心境，更提到AOA，「對於所有事件與狀況感到很冤枉才那樣，大家對我說了很多話，說是我毀了AOA，是啊，既然都忍了10年，怎麼不再多忍一下呢？不然我也該試著動手打人、罵人看看才對，因為冤枉而鼓起勇氣爆料，我卻把我自己毀了」，並暗示自己要消失在所有人的眼前。

粉絲十分擔心珉娥的精神狀況，紛紛到IG留言區替她加油打氣。（圖／翻攝自IG @new.kma）

據韓媒報導指出，珉娥第一篇文章發出後，過了2小時又發了新的貼文，透露自己試圖做出極端選擇，最終獲救，「如果再晚一點，今天就真的能遵守約定了，但突然聽到某種聲音，有人開始猛烈地搖晃我」。這令粉絲十分擔心珉娥的精神狀況，而目前相關貼文都已消失，最新貼文停留在3天前，許多粉絲也湧入留言區替她加油打氣。

對此，珉娥的公司MODEN BERRY KOREA出面發聲，直指近期網路上針對權珉娥的惡意評論、人身攻擊與不實指控等行為，公司已在搜集相關證據，將對相關人士採取法律行動，更強調，即便雙方合約已期滿，仍維持良好關係，公司也會持續協助她的相關行程，並呼籲外界停止揣測與傷害性的言論。

權珉娥2012年以AOA成員身分出道，2019年退出團體後轉向演員發展。她曾於2021年公開指控，自己自練習生時期起，長達10年以上遭到時任隊長申智珉霸凌，事件曝光後引發軒然大波，申智珉也因此退出團體。此後，權珉娥多次在社群平台呈現情緒不穩狀態，近年雖一度傳出狀況改善，卻仍反覆受到心理陰影所困。

