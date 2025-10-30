疑遭網路水軍攻擊！林岱樺嗆黑手：越打我 改革越有力量

民進黨立委林岱樺。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺深陷詐領助理費官司，又積極投入民進黨高雄市長黨內初選，近日成為網路攻擊目標。對此，林岱樺今（30）日表示，短短數日內即出現上千則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號的來源集中、發文時間一致，疑似由特定公關公司以群控系統操作水軍發動攻擊。

這波攻擊的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步。林岱樺指出，顯然有人刻意放大議題、製造假熱度，藉網軍手段扭曲輿論，「網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓」。

林岱樺表示，團隊已蒐集留言紀錄、帳號清單及時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。她強調：「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為獲得正國會支持、聲勢上升，改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」

面對惡意操作，林岱樺呼籲支持者勇敢發聲，拒絕假訊息與假帳號操作。她感謝許多網友自發留言「支持正國會推薦」、「拒絕假帳號攻擊」，以真實聲量對抗假熱度。

林岱樺最後強調：「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆。」她表示，改革的腳步不會停止，面對暗黑手段的攻擊，更要堅定守護民意、繼續前進。

