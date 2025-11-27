疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

有網友指出，于朦朧生前疑長期配戴GPS電子腳鐐，因而只能穿著大尺寸鞋款。（圖／翻攝自于朦朧工作室微博）





中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。案發後警方將死因初步研判為「飲酒後意外墜樓」，並於同月宣布排除刑事案件嫌疑，但外界質疑聲浪未歇。近期網路再度流傳多段疑似與案件相關的影像，包括于朦朧生前上半身裸露、雙手被高舉綁住的馬賽克畫面，另有網友指出，他生前疑長期配戴GPS電子腳鐐，因而只能穿著大尺寸鞋款。

案發後不久，網上先流傳出于朦朧疑似遭經紀人杜強掌摑的畫面，影片中，杜強疑似在登上保母車時出手搧打于朦朧，引發大批網友譴責，隨後又出現于朦朧疑似被割傷耳朵及其他受傷部位的模糊畫面，加深外界對他生前遭受不當對待的疑慮。

近日，網路再度流出一段模糊處理的影像，畫面中可見于朦朧上身赤裸、雙手高舉被固定。由於畫面過於敏感，影片被大量馬賽克處理，但仍引發粉絲與網友強烈不捨與憤怒。對於這些影像的真實性，尚無官方單位證實，各方說法仍多停留在網路討論層面。

此外，部分網友也翻出于朦朧過往照片，稱他多次穿著尺寸明顯偏大的鞋子，質疑可能是因為被強迫配戴 GPS 電子追蹤裝置才需穿大碼鞋款。另有傳言指稱，于朦朧的部分代言鞋款遭他人拿走，導致他在工作期間穿著並不合腳的鞋子。

于朦朧過往照片多次穿著尺寸明顯偏大的鞋子，質疑可能是因為被強迫配戴GPS電子追蹤裝置才需穿大碼鞋款。（圖／翻攝自談玄說妙YT）

時事評論人李沐陽在其 YouTube 節目《新聞看點》中則引用于朦朧生前疑似張貼過的文字，指出他曾寫下「討厭被控制」、「合同到期被逼續約，不簽就會被打」等語句，並稱自己「累了，想回家，但回不去」。李沐陽認為，從目前網路流傳的碎片訊息推測，于朦朧在墜樓前一段時間內可能處於受控制與壓迫狀態。

時事評論人李沐陽認為，從目前網路流傳的碎片訊息推測，于朦朧在墜樓前一段時間內可能處於受控制與壓迫狀態。（圖／翻攝自新聞看點YT）

根據中國警方9月公布的結案內容，于朦朧「飲酒後意外墜樓身亡，排除他殺」，並強調網路流傳多項訊息屬謠言，後續曾以「編造、散布謠言」為由逮捕多名網友。儘管如此，外界疑慮未完全平息，相關討論在社群平台持續延燒。截至目前，已有超過70萬名網友在平台發起「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位重新調查並公開透明說明事件全貌。

