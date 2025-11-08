疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消
原先預計8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開幕前兩天宣布取消。策展主辦人朱日坤在聲明中表示，叫停電影節是一個「無比痛苦的決定」，他指自己雖非因為害怕或屈服而做此決定，但希望不讓與電影節有關的相關人士被不明勢力騷擾，並將關閉售票系統與退款給購票民眾。
國際人權組織人權觀察(Human Rights Watch)表示，「中國政府動用全球力量，關閉了紐約市的一個電影節」，更指出這系列跨國鎮壓行動表明，中國政府旨在控制世界對中國的了解和認知。
根據電影節官網，該活動旨在建立文化橋梁，透過電影藝術對話，不僅是放映，也是展現多元、效率、思想、反抗、記憶與身分的展現。放映與座談活動原定於本月8日至15日在紐約舉行，包含香港反送中紀錄片「血在燒」、變裝文化短片「ISHE」、家庭故事「長談」等45部作品，以及18場映後座談活動。
但官方社群於上月31日發布貼文指出，部分片方及導演要求撤銷放映。5日頁面更新指出「我們的電影節遭到巨大的破壞」、「請您想像，半年多來眾多人的辛勤的勞動成果，在數天內被釜底抽薪」。
朱日坤在個人臉書頁面貼文說，10月30日他在紐約接到在中國的父親電話，詢問他是否有「做什麼不好的事情」，並提醒他「不要在外面做對國家不好的事」，讓他心生警覺。隨後，他在北京委辦行政事務的工作室員工便被有關部門帶走，威脅不得替他做任何事，並揚言在他回國後法辦他。
接下來他便收到還在中國境內的多位導演來信，聲稱因個人因素須取消訪美行程，並要求取消影片放映與刪除宣傳資料，連人在美國、歐洲、非洲導演與嘉賓和外部人士在中國的家人都被調查與騷擾。八成擬放映的影片因此遭取消。
影展官方6日發出緊急聲明確定取消。朱日坤表示，人員安危是他的首要考量，即使叫停活動對他異常痛苦，但他別無選擇。
對此，人權觀察指出，過去10年間中國獨立影展一直面臨打壓，三大主要獨立電影節更被迫關閉。中國藝術家兼活動家蔣不表示 ，幾乎所有來自中國的參展導演都被恐嚇，身在海外的導演與非中國籍的導演，他們在中國的親友也接到警方的威脅電話。
更多世界日報報導
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
其他人也在看
卑南鄉太平釋迦竊案頻傳 農民怒：一天被偷3次
受害農民指出，今年受樺加沙颱風重創，好不容易恢復部分產量，卻又接連遭竊，讓人身心俱疲，「報警只是做筆錄，抓不到人也賠不回損失」。太平村多數釋迦園位於山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊多趁深夜或清晨下手，專挑成熟待採果園偷摘。據了解，農民向地方民代反映後，警...CTWANT ・ 5 小時前
歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩台灣好報 ・ 7 小時前
東超》領航猿敗給馬尼拉電氣無緣3連勝 卡總怒批對手不合規定取得優勢
桃園璞園領航猿今在以76：85敗給馬尼拉電氣，無緣3連勝，吞下本屆東亞超級聯賽首場敗戰，雖然球隊比對手多了12次失誤，但賽後總教練卡米諾斯賽後卻直指馬尼拉電器運用了不合規定的陣容取得了比賽優勢。領航猿上週在主場擊敗馬尼拉電氣，拉出2連勝，但昨前往菲律賓踢館沒能乘勝追擊，因找不到投籃準星，最多曾落後達自由時報 ・ 4 小時前
無法退費！宇宙彌勒皇教前信徒暴怒 曝：陳金龍詛咒名單越來越長
社會中心／綜合報導詭異的宗教"宇宙彌勒皇教"，因為秘密詛咒群組曝光，被內政部給盯上！今天（週六）有教徒出面控訴，夫妻想退教，同樣遭教主陳金龍威脅詛咒！甚至連放在寺院內的祖先牌位都請不出來，也無法退費！即使氣憤理論也沒用，甚至還曝光陳金龍的詛咒名單，說名單越來越長，跟"後宮佳麗"一樣。民視 ・ 9 小時前
香港小學允許簡體字作答！梁振英怒批6字
[NOWnews今日新聞]香港日前有小學公告允許學生在校內考試使用簡體字作答，主因是為中國來港的插班生提供友善評核環境，引發家長反彈。香港前特首梁振英也直言，香港回歸前就討論過保留繁體字，批評校方做法...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 6 小時前
遭爆助「太子」幹部來台 林思銘駁：絕無介入
跨國犯罪組織「太子集團」，被英、美聯合制裁，在台灣的幹部，也陸續被檢調拘提、羈押。現在移民署也證實，太子集團董事長陳志，近年曾派遣核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，疑似以旅遊名義「巡視據點」，而且還找上時任的國民黨立委李德維，與現任立委林思銘協助入境。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
錢準備好！台積電特製聯名鞋曝光 魏哲家親口證實「這個時間」會開賣
台積電（2330-TW）今（8）日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雙雙亮相，和各國員工打招呼，現場相當熱鬧。黃仁勳登台致詞時，全場拿起手機狂拍，有趣的是，魏哲家還用一句「去年他是3兆男，今年變成5兆男」來介紹黃仁勳，讓全場笑翻。此外，魏哲家腳上的「tsmc特製運動鞋」也成為焦點，讓粉絲直呼「哪裡買的到」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
再生能源設備汰換危機！智慧拆解技術「零水零熱」破解13萬片回收困境
颱風重創南台灣光電板與風機，廢棄量驚人！台灣研發智慧拆解技術，光電板100%回收再利用，避免環境污染。風機葉片回收技術也取得突破，纖維與樹脂可完全再利用，大幅降低碳排放量。隨著再生能源設備量體增加，回收機制需更完善因應未來挑戰。這些創新為再生能源產業帶來永續發展新契機！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
胡麻節開跑 樂遊善化
記者黃文記∕善化報導 二０二五台南胡麻季農業產業文化活動八日在善化區農會熱鬧登場，為…中華日報 ・ 5 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 13 小時前
卓揆率隊赴桃機視察邊境防疫 蘇俊賓呼籲政院同時部署三個「戰場」
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】行政院長卓榮泰今（8）日上午率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲互傳媒 ・ 9 小時前
補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導受到社會高齡化與少子化影響，勞動人口逐年下滑，年輕世代繳納健保費壓力恐會越來越重。因此，衛福部研議3大方向改革補充保費，擬將利息、股利、租金改採「年度結算」，若單年累計超過2萬元，則會課徵2.11％補充保費，引發部分民眾反彈；行政院長卓榮泰考量社會意見，昨（6）晚指示暫緩此規劃。對此，衛福部長石崇良今（7）日也親自做出回應。石崇良表示，所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健經營，照顧更多弱勢民眾。因此，設計過程中需要更多社會共識及討論，還是會持續蒐集意見，為健保發展繼續努力。媒體提問「推出這樣的政策有跟跨部會溝通討論？因為金管會也說不知道相關事情」，石崇良回應，該政策在衛福部內部已經討論許久，他們不斷為健保財務研析，過程中也有與許多財經專家討論，但還沒正式啟動，若是進入法制作業程序，一定會有跨部會討論、公聽會，「這個事件有點偶然，因為也是經過媒體專訪才揭露」。衛福部長石崇良。（圖／民視新聞）石崇良強調，健保財務確實有改革必要性，因此改革不會停，健保要走下去，也必須繼續討論。至於卓榮泰如何向他說明？他則指出，經由媒體、民眾反映，他們持續交換意見並向外界說明，為了不要讓誤解擴大、以訛傳訛，才會決定先讓民眾了解，現階段僅在討論過程，並非已確定的政策。針對後續規劃，石崇良說明，還是會朝向健保精神發展，像是量能付費、公平負擔、照顧弱勢，未來無論保費結構調整、補充保費，甚至是增加財務來源，都會秉持上述精神繼續討論。媒體追問，「上任至今2個月就遇到不少事情，會不會擔心部長位置？」，石崇良表示「從來沒有想過」，他知道這題是每個部長經常被問的問題，不過去留從來不在他心中，只想把事情做好，讓醫療體系穩健發展。原文出處：快新聞／補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光 更多民視新聞報導盛況空前！普發1萬登記邁入第3天 已有逾230萬人完成申請85歲裴洛西宣布不再連任！致謝片「小英現身了」館長赴中喊「幫尋根」！退將不忍籲他「做這事」民視影音 ・ 1 天前
屏東金腳印獎頒獎 毛孩家庭溫馨交流
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣政府舉辦第2屆「金腳印獎」寵物攝影與短影音競賽，今天在屏東農業物產館舉行頒獎典禮，並結合寵物鮮食蛋糕等手作活動。現場超過30個汪喵毛孩家庭齊聚，場面溫馨。中央社 ・ 8 小時前
獨家／註定落網！ 通緝犯深夜趴趴走 追撞前車露餡
獨家／註定落網！ 通緝犯深夜趴趴走 追撞前車露餡EBC東森新聞 ・ 8 小時前
11月首週台股週線收黑！中止連6紅氣勢
[NOWnews今日新聞]受美股下跌拖累，本週台股加權指數終場回檔248.04點，收在27651.41點，失守28000點大關且跌破月線；本週台股週線中止連6紅，不過，法人認為，即使11月盤勢可能出現...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
台日韓交流賽》對桃猿中繼1局失1分但滿意沒保送 蕭齊飆速150公里「珍藏」直球有原因
桃園亞洲職棒交流賽第2天上演「樂天內戰」，效力日職東北樂天金鷲的台灣投手蕭齊在5局登板中繼，繳出1局失1分的內容，丟掉球隊的領先優勢，退場後他接受媒體訪問，自評不知道該給自己幾分，「但是知道做得好跟做不好的部分，今天比較好的是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決就夠了。」蕭齊5局下接替投球，面對到第一位打者是中職樂天桃猿的游承勳，讓他擊出游擊滾地球出局，接著卻被許賀捷敲出右外野邊線的二壘安打，雖然後面用界外飛球解決了高中同窗何品室融，但2出局後仍難逃張趙紘敲出中外野平飛球，形成帶有1分打點的追平二壘安打。「把今天當成一軍比賽，所以跟教練說，要先拿出能丟進好球帶的球種去對決。」蕭齊點出自己課題一直是直球系的控球，二縫線和四縫線都還在想辦法勇敢丟進好球帶，所以此役並沒有使用太多速球，「不知道今天球速算好或不好，但跟平常差不多。」根據官方紀錄，他今天最快球速是150公里。樂天桃猿陣中有許多蕭齊認識的故友，今天難得重逢卻在場上分庭抗禮，他表示許久未見，大家都進步很多，雖然自己挨打失分，但也成了繼續努力的動力，下次會再拚回來。蕭齊過去就讀穀保家商時，張趙紘就是宿敵平鎮高中的同屆敵手，而且去年也曾同麗台運動報 ・ 8 小時前
香山議員林盈徹批竹市府花數億辦煙花式活動 不優化海山漁港
新竹市議員林盈徹身為香山在地民代，他說，香山的海山漁港長期被忽視，海山漁港擁有豐富的自然條件與發展潛力，卻長期缺乏整體規劃與整合，讓這座屬於香山的重要漁港始終無法成為觀光亮點，痛批市府每年願意花數億元辦煙花式活動，卻不透過建設優化公共設備，讓香山人無法接受。市府對此暫無回應。自由時報 ・ 14 小時前
前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁
（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。中央社 ・ 8 小時前
男子遭6公尺巨大蟒蛇「纏住脖子」拖下水 驚險畫面曝光
印尼一名男子，日前晚上在船邊遭到一條長達6公尺的巨大蟒蛇纏繞，甚至緊纏他的頸部，將他拖入水中。驚險的畫面都被船上的同伴拍攝下來，最後同伴們努力將男子與巨蟒分開，成功救出了男子。鏡報 ・ 14 小時前