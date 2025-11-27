疑遭黃國昌狗仔偷拍！陳時中證實已提告

陳時中今（27日）證實，已委託律師針對狗仔偷拍案提告。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌日前遭媒體爆料養狗仔偷拍綠營政敵，行政院政務委員陳時中即為受害者之一。陳時中今（27日）證實，已委託律師針對狗仔偷拍案提告，他強調，自己確實因為這件事「身受其害」，他認為政治人物還是有基本遊戲規則、道德底線，因此希望透過司法釐清事實、讓真相大白。

陳時中今日出席勞動部消除懷孕歧視座談會，會前接受媒體聯訪證實，他已委託律師對狗仔偷拍案的相關人提出告訴。他強調，自己深知「政治的廚房很熱，怕熱就不要進來」，但其中還是有基本的遊戲規則，守住政治道德的底線，是政治人物基本的風範，是一件非常重要的事。他強調，此次事件他當然身受其害，因此希望透過司法釐清真相。

陳時中2022年代表民進黨參選台北市長時，曾遭徐巧芯在臉書公開與女醫師「十指緊扣」照，後來雖然證實該場合僅是好友聚餐，女醫師的先生就在旁邊，但陳時中仍因此被嘲諷為「鹹豬手」，形象重創。近日黃國昌爆出「狗仔門」爭議，陳時中這張照片被傳出即是黃國昌狗仔集團所拍，輾轉流入徐巧芯手中，不到半小時就被PO到臉書。

陳時中昨天接受專訪時透露，自己已委託律師針對狗仔偷拍案提告，主持人追問「你去提告黃國昌了？」陳時中則語帶保留說，自己告的是「相關人士」，「反正我不知道對誰提告，但我有去告」，他同時感嘆：「講到這件事情心就很痛啦，做錯事的人好像不痛不癢」。

對於媒體直指狗仔偷拍幕後主使者就是黃國昌，陳時中則說：「與其說訝異，應該說是生氣」，他痛批這種行為是假正義，「話都他在說，底下骯髒事也都是他在做。」他強調：「跟是一回事，把它曝光是一回事，把它惡意解釋又是一回事，他三層面都做錯。」

