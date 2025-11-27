疑遭黃國昌狗仔團隊跟拍！ 陳時中證實提告：要釐清真相

民眾黨主席黃國昌日前爆出養狗仔爭議，而行政院政務委員陳時中，在投入台北市長選舉時曾遭狗仔偷拍，對比手法，懷疑是黃國昌的狗仔團隊。對此，陳時中今（27）日出席勞動部消除懷孕歧視座談會前接受媒體聯訪，證實已經委託律師提告。

陳時中表示，提出告訴是希望能夠透過司法釐清真相，「政治廚房是很熱的，怕熱就不要進來」，陳時中指出其中還是有基本的遊戲規則，守住政治道德的底線，是政治人物基本的風範，是一件非常重要的事。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

