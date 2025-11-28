疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

記者林宜君／台北報導

近日疑似郭俊辰的「替身」開直播。（圖／翻攝自郭俊辰IG）

中國男星于朦朧於今年9月清晨墜樓身亡，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。近期網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，繼郭俊辰現身機場被打臉之後，近日疑似郭俊辰的「替身」出現直播，網友仔細一看，發現右手上的痣居然出現在左手上，遭網笑：「豬隊友」、「點錯痣」。

于朦朧墜樓事件，郭俊辰被指是下一個受害者，隨著郭俊辰生日直播後就再也未現身，靈媒泰威廉指會出現替身。（圖／翻攝自TikTok）

有粉絲曬出他5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片，但發現很多臉部部位與真的郭俊辰不一樣。（圖／翻攝自TikTok）

先前因于朦朧墜樓事件，郭俊辰被指是下一個受害者，隨著郭俊辰生日直播後就再也未現身，讓粉絲不禁擔心郭俊辰的安危，在網路上引起不小輿論風暴，加上有網友po出11月5日英國靈媒泰威廉（Ty William）拍影片指稱，在通靈中看到郭俊辰已遇害，並且會有替身出現。

郭俊辰的右手背原本有一顆明顯的黑痣。（圖／翻攝自TikTok）

有眼尖的粉絲發現，郭俊辰的右手背有一顆明顯的黑痣，但機場影片中的人手上卻沒有痣。（圖／翻攝自TikTok）

郭俊辰疑似離世消息曝光後，引起網路不少議論。不過有粉絲曬出郭俊辰5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片，駁斥傳聞。但自從郭俊辰「本尊」出現後，眼尖的網友發現，機場出現的郭俊辰和直播裡的郭俊辰長的似乎不太一樣，網友比對郭俊辰耳朵形狀不一樣，眼神也不同，臉型也不太一樣，還有眼尖的粉絲發現，郭俊辰的右手背有一顆明顯的黑痣，但機場影片中的人手上卻沒有痣。

近日疑似郭俊辰的「替身」突然出現還直播，而且還帶著口罩，眼尖的網友仔細一看，發現右手上的痣居然出現在左手上。（圖／翻攝自Threads）

遭網笑：「痣點錯手」、「把人當白痴」。（圖／翻攝自Threads）

這場直播反而沒有澄清到，反倒被網笑是直播翻車現場，甚至有網友笑說，沒看過這麼蠢的替身。（圖／翻攝自Threads）

而近日疑似郭俊辰的「替身」突然出現還直播，而且還帶著口罩，被網友質疑，直播闢謠為何還要戴口罩？有眼尖的網友仔細一看，發現右手上的痣居然出現在左手上，遭網笑：「豬隊友」、「點錯痣」、「眼睛超不像」、「把人當白癡？」、「搞不好幕後主使者叫他自己點，結果假冒牌貨點錯手，現在正被打+罰跪中…..」，這場直播反而沒有澄清到，反倒被網笑是直播翻車現場，甚至有網友笑說，沒看過這麼蠢的替身，但，這也讓郭俊辰行蹤成謎更被畫上一個問號。

