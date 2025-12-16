疑酒後失控拿刀傷人 友人接應逃離警2小時逮21歲男

cnews204251216a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

21歲王姓男子，疑酒後步行在花蓮市重慶路上，卻因不勝酒力，在路旁菜攤前嘔吐，菜攤老闆心生不滿，2人發生口角衝突。花蓮警分局表示，王男疑情緒失控，不僅提腳踹毆老闆，還拿出隨身的折疊刀，刺傷被害人左臀後，再通知友人開車到場接應逃離現場。員警獲報後，2小時內循線緝獲王男與接應的友人，全案訊後依恐嚇、傷害及殺人未遂等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

警方表示，日前下午2時許獲報，王男疑酒後步行在花蓮市重慶路上，卻在返家途中，因不勝酒力在路旁菜攤前嘔吐，隨後與菜攤老闆發生口角衝突，進而拿刀傷人。組成專案小組追查後，案發2小時，就成功循線緝獲王嫌及接應他離開的友人到案。

花蓮警分局呼籲，民眾酒後務必保持理性，切勿因情緒失控，或酒精影響而惡意挑釁、施暴或持械攻擊他人，任何危害公共秩序與人身安全的行為，警方均將依法究辦，絕不寬貸。警方將持續強化巡邏與查緝能量，全力維護轄區治安，確保民眾安心生活。

照片來源：花蓮縣警方提供

