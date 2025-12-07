疑酒後失溫而亡！基隆土地公廟傳命案 男子陳屍休憩區長椅

記者楊忠翰／基隆報導

基隆王男陳屍在土地公廟休憩區長椅上。（圖／翻攝畫面）

基隆市七堵區驚傳命案，7日上午8時許，民眾前往土地公廟參拜時，赫然發現1名男子倒臥長椅上，已經沒了呼吸心跳，他嚇得趕緊打電話報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現男子早已明顯死亡，遂交由轄區警方處理後續，警方隨即封鎖現場進行採證。

警方調查，死者王男自稱是新北市蘆洲人，平時居無定所，都在土地公廟附近徘徊，有時坐在休憩區長椅上休息；參拜民眾起初擔心王男感冒，隨即上前關心，沒想到他全身冰冷，隨即打電話報案求助。

警方初步勘查後發現，現場未見打鬥痕跡，王男身上亦無外傷，長椅旁邊擺放著1瓶高粱酒，加上昨晚氣溫約18度，王男是否是酒後失溫猝死，或是本身罹患心血管疾病，仍待檢方進一步相驗釐清。

