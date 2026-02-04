疑酒後推倒瓦斯桶致外洩 台中警送辦涉案人

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中警方日前獲報，北屯區1處巷道遭人推倒瓦斯桶致瓦斯外洩，但涉案人已逃逸，經警方循線偵辦後，今天通知涉案的黃女到案，她疑因酒後與家人爭吵後犯案，全案警詢後依法送辦。

有網友日前在網路社群平台Threads上發文表示，有不明人士2日凌晨4時多，在台中市北屯區巷弄內，惡意推倒瓦斯桶並切斷管線，造成瓦斯外漏後逃逸，幸經即時處理而未造成憾事。

台中市警察局第五分局今天表示，警方2日4時接獲民眾報案稱，北屯區大連路疑似有人推倒瓦斯桶，造成氣體外洩涉影響公共安全，立即展開調查。

經警方循線鎖定36歲黃女涉有嫌疑，於4日上午8時通知她到案調查。據了解，她案發時處於酒醉狀態，疑因與家人爭吵後犯案，但稱已不記得自己的行為。

全案警詢後，依刑法公共危險罪將黃女移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：林恕暉）1150204