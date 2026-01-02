疑酒後脫序大鬧超商 55歲男涉推翻貨架被逮

cnews204260102a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名55歲郭姓男子，疑酒後失控大鬧超商，不僅情緒激動大聲咆哮，還推翻貨架。新北市新莊警分局表示，昨（1）日下午5時許接獲110報案，指稱轄內新莊區建國一路一帶，1家超商內有民眾酒後滋事。員警獲報後立即趕赴現場，第一時間控制局面，並以現行犯當場逮捕涉嫌滋事的郭姓男子，確保現場民眾安全。

警方調查，郭姓男子疑酒後獨自進入超商，先是在店內情緒激動的大聲咆哮，隨後就動手將店內一組販賣瓶裝酒類商品的貨架推倒，造成多項商品摔落毀損，初步估計，店家損失約新台幣6萬元。

新莊警分局表示，員警到場時，郭男仍持續失控咆哮，立即以現行犯逮捕。超商受損部分，店長已提起毀損告訴，也將依法究辦。另外郭男當時泥醉而且情緒難以控制，經呼氣式酒精測試，酒精濃度為0.60mg/L。也依規定施以必要管束措施，避免再生危害。全案訊後，依涉毀損罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

新莊警分局強調，對於酒後滋事、毀損公私財物及脫序行為，警方採取零容忍態度，必定迅速到場、依法究辦，絕不寬貸；也呼籲民眾，飲酒務必自制，遇有糾紛請保持冷靜，並立即撥打110報案，由員警到場協助處理，以維護公共安全與社會秩序。

照片來源：新北市警方提供

