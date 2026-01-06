疑酒後起口角 弟持刀猛捅哥致臟器外露

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣關山鎮一對陳姓兄弟酒後起口角，爭吵中弟弟以水果刀刺入哥哥腹部，隨著尖刀拔出，鮮血猛流、臟器外露，目前仍在醫院搶救。警方表示，行凶的弟弟主動報案未脫逃，只是目前無人能回應警方偵訊，案情仍待釐清。

關山鎮一對年紀約40多歲的陳家兄弟，雙方相差3歲，平日常聚餐喝酒，今晨3時許，2人酒後起衝突，從口角到肢體衝突，弟弟以水果刀刺入哥哥腹部，中刀後的哥哥倒地哀嚎，弟弟立馬清醒幾分、去電報警求助。

警消到場後，只見哥哥臟器外露，連忙將他抬上救護車並全程幫他壓著腹部，協助將臟器壓在腹腔內，哥哥則是痛得蜷曲在擔架上，其送醫全程仍保持清醒，倒是弟弟目前仍酒醉不省人事，因此警方仍無法進行偵訊。

