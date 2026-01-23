疑酒駕釀禍？《三立》SNG車爆衝撞入彰銀10傷 消防局回應了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

今（23）日下午3時許，《三立新聞台》一名林姓駕駛於工作期間，駕駛SNG採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，疑因不明原因失控，直接撞入彰化銀行吉林分行，造成現場共10人輕重傷。台北市政府消防局第三救災救護大隊表示，獲報後3分鐘僅趕抵現場救援，目測肇事的林姓駕駛清醒無異狀，輕傷未送醫，至於是否有酒駕仍待進一步調查。





第三救災救護大隊隊長蔡家隆指出，事故現場為一輛《三立》電視台廂型採訪車撞入彰化銀行，消防局隨即啟動大量傷病患機制；傷者中，除有民眾遭撞飛倒臥在銀行門口外，另有2人受困於車輛旁。

快新聞／疑酒駕釀禍？《三立》SNG爆衝撞入彰銀10傷 消防局回應了

台北市政府消防局第三救災救護大隊長蔡家隆。（圖／民視新聞）

統計共有10人受傷，其中3人為重傷（2人送往台大醫院、1人送往仁愛醫院）、1人中傷（送仁愛醫院）、5人輕傷（2人送松山醫院、1人送台大醫院、1人送馬偕醫院），傷者性別為2女、8男；另有1人為肇事駕駛，傷勢較輕，未送醫。

至於肇事原因，蔡家隆說明，現場目測林姓駕駛意識清楚、無明顯異狀，初步未見酒駕情形，但是否涉及酒駕或其他因素，仍有待警方進一步調查釐清。





