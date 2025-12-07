疑酸高市早苗「尖嘴猴腮」遭炎上 詹惟中騎車被撞認運氣不好

詹惟中疑酸高市早苗遭炎上，衰事連連認運氣不好。（資料圖／盧禕祺攝）

知名命理師詹惟中11月疑似發文暗酸日本首相高市早苗「尖嘴猴腮」，引發網友議論，後來有民眾爆料他不專業、13分鐘就收5800元，以及女兒在日本開民宿，遭懷疑逃漏稅。對此，詹惟中日前吐露心聲，坦承「今年的運氣確實是不好」。

詹惟中6日發文表示，今年的運氣確實是不好，「助理載我兩次被撞平安度過，在居家也差一點滑倒受傷，面對這次的是是非非也是我的功課，也有同業落井下石」，然而他提到「打斷手骨反更勇」，直言不會因此倒下，「我會勇敢地站起來，而且會跑得更快」。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「您是蠻專業的算命師，但您用專業來批評別人外貌確實有點過分，但只要承認自己的罪過與內在的懊悔，還是有機會重新被接受的」、「老師樂於行善助人，一定皆能逢凶化吉，平安健康的」、「保持樂觀和正能量，風雨終會過去」、「禍從口出，謹言慎行」。

詹惟中11月在社群指出「什麼叫尖嘴猴腮？」並搭配日本首相高市早苗、德國前總理梅克爾與英國前首相柴契爾的照片，疑似暗酸高市早苗的面相，引起網友熱議。不過，他事後將原文刪除並發文道歉：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意。如果有讓大家不高興的話，那就再跟大家道歉。純粹就是一個提醒，沒有意圖傷害任何人，也希望大家多多見諒。以後我會更加小心用詞，謝謝大家」。

更多中時新聞網報導

閨蜜范冰冰摘后 張鈞甯開心落淚

外送保底45元 工會批保障平台

日職》教頭比一比 新庄IG達人 餅總神救援