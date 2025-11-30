疑重心不穩！吊車墜海2人受困 業者卡駕駛艙身亡

兩名工人駕駛吊車進行消波塊整治作業，過程中疑似重心不穩翻車，駕駛被夾在駕駛艙沒了生命跡象（圖／TVBS）

台東縣成功漁港，30號中午發生一起工安死亡意外，兩名工人駕駛吊車進行消波塊整治作業，過程中疑似重心不穩翻車，駕駛被夾在駕駛艙沒了生命跡象，港口監視器拍下吊車翻覆瞬間，由於吊車重達數十噸，一般較小的救援機具，完全無法將受困駕駛救出。

事故發生在30日上午11點多，當時吊車正在緩緩吊起方形鐵塊進行試重作業。吊車轉動車身測試重量時，突然開始向前傾斜，吊臂直接插入海中，駕駛艙則撞上堤防被壓扁。隨後，吊車車身起火燃燒，火勢迅速蔓延，消防人員立即進行灌救。當時情況十分緊急，兩名工人被困在車內，其中鍾姓老闆已無呼吸心跳。

吊車重心不穩翻車，吊車車身起火燃燒，火勢越來越大，消防人員連忙射水灌救（圖／TVBS）

救援人員使用破壞器材成功救出胡姓員工，他左大腿挫傷並有骨盆壓迫傷勢，被緊急送往醫院救治。台東成功大隊副大隊長沈煒翔表示，有兩名傷患，一名傷患在駕駛艙裡被壓住明顯死亡，另一名傷患意識清楚，消防人員使用三合一刀具將他救出。

駕駛被夾在駕駛艙沒了生命跡象，救援人員緊急使用破壞器材成功救出胡姓員工，他左大腿挫傷並有骨盆壓迫傷勢，被緊急送往醫院救治。（圖／TVBS）

然而，鍾姓老闆的遺體仍卡在吊車無法取出。即使找來較小型的機具支援，救援人員仍無法將遺體移出。從事發的11點半直到下午4點半，警消人員依然束手無策。除了持續嘗試救出鍾姓男子的遺體外，相關單位也需調查釐清此次翻車的確切原因。據了解，這起意外發生在工程行準備進行消波塊整治作業前的試重階段，鍾姓老闆親自操作吊車，不料在吊起鐵塊測試重量時發生翻覆意外。

