疑重操舊業！房仲涉勾結社區保全 盜賣個資牟利

台北市 / 綜合報導

雙北地區知名林姓房仲，4年前因為和同夥販售「小白機」牟利，裡頭有1億7千萬筆民眾個資，被新北院判刑4個月、緩刑2年，沒想到他隔年疑似又重操舊業，以5千元價格向多名社區保全，購買住戶資料，再販售給房仲同業。北檢8號搜索約談林姓房仲，不過他對個資來源以及買家身分，避重就輕不願透露，還曾刪除過檔案，被檢方認為有滅證之虞，聲請羈押禁見。

看到鏡頭先停下腳步，馬上戴起帽子拉起外套，把整張臉包緊緊，他是雙北地區知名林姓房仲，涉嫌盜賣個資，被檢調搜索約談。據了解偵訊過程中，林姓房仲對於個資來源，及販售對象皆不願透露，且被發現曾刪除檔案，檢方認為有滅證之虞，向法院聲押禁見。

不過林姓房仲被逮，已經不是第一次，過去他就因為販售，俗稱房仲神器的小白機，2022年被新北院，判4個月徒刑緩刑2年，沒想到他又被檢調查出，2023年開始，向多個社區保全，以5千元收購住戶個資，或者讓保全交付資料抵債，再販售給房仲同業，疑似重操舊業再犯案。

密密麻麻的個人資料，全都一覽無疑，當時林姓房仲和同夥，開發的小白機，個資範圍包含全台，共有1億7千萬筆，連陳水扁、馬英九及蔡英文，3位前總統資料也通通在內，儼然成為國安問題，或許因為太好賺，又擋不住利益誘惑。

律師徐菀蔚(非當事律師)說：「這位房仲先前已因同樣案件，遭判刑4個月得易科罰金，相較於他因此獲得的利益而言，這樣的處罰可能過低，而無法達到預防犯罪的效果，本次行為人再次犯罪，刑責應該會再提高的。房仲本應該以專業，幫助客戶買房成家，卻不務正業盜賣個資，檢調也要追查，還有哪些共犯。

