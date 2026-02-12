疑金紙飄散引起！內湖民宅大火...家屬還原當下：她崩潰喊「出不去怎麼辦」

內湖區一處民宅11日上午發生火警，住戶質疑受金紙引發火災。圖／翻攝自我是東湖人臉書社團

11日上午10點多台北市內湖區東湖路一棟民宅發生火警，警消獲報後抵達現場，發現1樓已經全面燃燒，經控制火勢後衝入火場，分別於3樓及地下1樓共救出5名住戶，所幸救出後意識均清醒；對此，受困女子哥哥描述當時情況，質疑受騎樓燒金紙影響，才引發大火。

11日上午10點多北市內湖區一處民宅發生火警，警消抵達現場發現，1樓已經全面燃燒，大門也因高溫變形，整棟房屋已成焦黑，火勢相當猛烈；經控制火勢，先於地下1樓救出1名17歲少女，3樓救出2人，隔壁3樓另一名50歲住戶也獲救，火勢並於上午11點半左右撲滅，共出動23輛消防車、6輛救護車及81人協助救援。

而現場燃燒面積約60平方公尺，家具及裝潢被燒毀，救出的17歲少女、60歲女性及3樓50歲住戶均出現不適，目前已送醫治療，意識皆清楚；不過事發後，受困少女哥哥也在社群發文，回顧當時妹妹致電，稱家裡失火出不去「火要燒進來了怎麼辦」，幸好事後平安救出並送醫檢查，媽媽則向他表示，當下先是看到火從騎樓邊燒進去，趕緊拿滅火器滅火，火勢已經不受控。

只是再過幾天就要過年，家卻被大火吞噬，耳聞當下有人在燒金紙，男子質疑是金紙飄到遮雨棚才導致失火；貼文曝光，也有民眾指出，經過現場也有看到金爐，至於火災發生的確切經過，仍有待進一步調查釐清。



