疑金錢糾紛拉扯 台北東區街頭驚見壯漢意圖擄人

3日晚間9點多，5名壯漢在北市東區街頭強行拉扯1名張姓男子，還一度拳腳相向，嚇得附近民眾趕緊報警。根據了解，疑似是經營線上博弈的張姓版主，與許姓會員有金錢上的糾紛，但從去年10月至今，張姓版主都避不見面，讓許姓會員心生不滿，找來男友與友人助陣想要討個公道，但意圖在街頭強行擄人還動手攻擊，被警方火速送辦。

5名壯漢強拉著1名男子，來到路口，想要把他拖上車，過沒多久男子順利掙脫，用盡全力跑回人行道上，但壯漢們緊跟在後，雙方爆發嚴重拉扯，迅速將人抓了回來，路過民眾見狀全被嚇壞。 目擊民眾說：「7，8個混在一起打架，看到那個情況會嚇到，會盡量就避開吧，有聽到講那個多少錢的問題啦。

記者羅立安說：「疑似經營線上博弈的張姓男子，當時來到這間下午茶館用餐，沒想到被許姓債主找上門，還帶了5名壯漢，當街就要把他帶走。」事發就在熱鬧的東區街頭，3日晚間9點多，張姓版主為何會當街被壯漢團團包圍，要從去年10月開始說起，一名許姓會員在博弈網站上贏了200萬元。

但張姓版主卻只有支付其中的100萬元，還一直拖延避不見面，許姓會員因此心生不滿，找來5名壯漢意圖擄人，員警VS.嫌犯說：「就沒有人被帶上車啊，沒有人被帶上車嗎，你怎麼知道沒有人被帶上車。」還沒能得逞警方就已經趕抵現場，6人雖然當場鳥獸散，試圖逃避追緝，還是全被一一逮補。

大安分局敦化所所長呂政隆說：「由1名許姓女子，糾集石，黃，游，呂及鄒姓等5名男子，將1名張姓被害人，將1名張姓被害人拉到巷弄內，施以暴力的行為。」目無王法意圖當街擄人，涉案6人被依涉嫌妨害自由、妨害秩序，及違反社維法等罪嫌送辦，警方火速逮人，避免讓嚇壞東區街頭的民眾。

