疑鑽車縫起爭議！超商大夜班街頭對決汽修工人 下場全進警局

新北市永和昨天（25日）上午傳出行車糾紛衍生的全武行事件，林姓大夜班店員下班途中，行經環河東路四段時，疑因鑽車縫，險些與蔡姓汽車維修工人發生擦撞，雙方互嗆更大打出手，轄區警方獲報迅速到場，將2人送醫救治後，依傷害罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。

據了解，47歲林姓男子昨天（25日）上午7時許，超商大夜班下班後，騎車返家途中，沿著永和區環河東路四段由新店往永和方向行駛，林男疑似從內側車道鑽到外車道時，險些與當時行駛在外側車道的30歲蔡姓汽車維修工人發生碰撞，雙方互嗆更爆發肢體衝突。

轄區警方獲報迅速到場，將2人分送不同醫院救治，林男驗傷後發現有頭部、左側眼眶、上嘴唇及膝部等擦挫傷；蔡男則是頭部鈍傷、前胸壁、兩側手部及左側膝部擦挫傷。

警方後續將2人帶回製作筆錄，由於2人互提傷害告訴，警方訊後將2人依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，另呼籲民眾遇有行車爭議應保持冷靜，避免衝動釀禍，得不償失。

