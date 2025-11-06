疑闖紅燈看到車來不及閃！ 騎士撞飛數十米重傷

騎士疑似闖紅燈，撞上左轉的白車，騎士重傷。（圖／東森新聞）





苗栗這位重機騎士，疑似闖紅燈，和左轉的轎車碰撞，22歲騎士連人帶車摔數十公尺遠。 重機在內側車道直行，白車要左轉，重機騎士看到想要閃，車身還微微傾斜，但來不及，還是撞上，騎士被撞到人車噴飛數十公尺遠，地上都是破碎零件。22歲石姓騎士有腦震盪，背部和四肢有擦挫傷。

這是發生在5號早上7點多，苗栗縣竹南鎮台13線，國道三號香山交流道旁一處路口，騎士疑似闖紅燈，撞上左轉的白車，騎士重傷，29歲林姓轎車駕駛沒有受傷，雙方都沒有酒駕，是不是因為闖紅燈因而發生車禍，警方還要釐清。

