疑闖紅燈遭捲車底！33歲童星「被拖行整條街慘死」 案發現場曝光

記者蔡維歆／綜合報導

琪安娜・安德伍德發生車禍遭拖行慘死。（圖／翻攝自New York Post）

美國紐約布魯克林（Brooklyn）16日發生一起車禍慘案，一名女子疑似闖紅燈遭汽車撞上，隨後被捲入車底，在街道上一路拖行，最終傷重不治。警方調查發現，身亡女子是前尼克兒童頻道（Nickelodeon）知名女星琪安娜・安德伍德（Kianna Underwood），令人震驚。

琪安娜・安德伍德是童星出身。（圖／翻攝自X）

琪安娜2005年主演了兒童喜劇劇集《All That》，還曾為小尼克動畫系列片《小比爾》配音，在1999年至2004年間，她扮演紫紅色格洛弗。這部由比爾·科斯比創作的兒童動畫系列片講述了5歲的比爾·格洛弗（澤維爾·普里切特飾）在費城的日常生活。安德伍德飾演的角色是小比爾的表兄弟之一。演藝資歷橫跨電視、電影與舞台劇，是許多美國觀眾童年回憶的一部分。

廣告 廣告

如今根據《紐約郵報》報導，琪安娜16日早晨6時50分離開雜貨店後，在闖紅燈穿越馬路時遭一輛黑色休旅車撞擊。監視器畫面顯示駕駛疑似未注意她倒在車道上，隨後竟一路拖行醫護人員到場後，琪安娜當場被宣布死亡。 警方目前仍在調查這起死亡事故，而肇事駕駛在車禍發生後持續行駛，至今尚未被捕。

更多三立新聞網報導

崩潰認了後悔來節目！胡宇威曝「關鍵主因」反遭女星開嗆：出一張嘴

《玩很大》爆衝突！「2資深男星」連環出包 KID毒舌開轟3字不忍了

結婚3年性生活不合！百萬網紅認了「靠情趣玩具洩慾」：我需求比尪強

50歲男星遭爆隱婚多次出軌！正宮控訴偷吃不擦嘴：拿我香水送給小三

