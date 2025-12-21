疑闖紅燈！花蓮紅牌重機擦撞轎車 騎士噴飛血流如注亡

【記者李光濱／花蓮報導】1名29歲徐姓男子今天（21日）上午騎著大型紅牌重機車，行經花蓮市南濱和平路口時，疑似因闖紅燈擦撞左轉的轎車，導致徐男倒地頭部重創，當場呈現OHCA（到院前無生命徵象），警消接獲報案後趕往救援，緊急送往花蓮慈濟醫院急救後，仍宣告不治死亡，轎車附載女子也因撞擊出現輕微腦震盪送醫，車禍原因有待警方釐清。

警方初步調查，騎乘大型紅牌重機車的徐男，今天上午7時多，由花蓮市南濱路直行一路南下，行經花蓮市南濱和平路口時，疑似闖紅燈，不慎與左轉至和平路的小轎車發生擦撞意外。

徐男在人車倒地後，疑似頭部遭到重創，現場血流如注，導致地面上遺留大片的血跡，當場呈現OHCA的狀態，警消接獲民眾報案後，救援人員立即趕往現場搶救，除了給予徐男止血包紮外，並實施CPR急救，隨即送往花蓮慈濟院急救，經過醫院搶救無效後，宣告不治死亡。

駕駛轎車的林男沒有受傷，車上副駕駛座的王姓女子則有輕微腦震盪，救護人員送往門諾醫院治療後，沒有生命危險。警方初步調查，雙方都持有合格的駕照，駕駛轎車的林姓男子經實施酒測後，並沒有酒後駕車，騎乘大型重機車的徐姓男子，由慈濟醫院進行抽血酒測。

花蓮警方接獲報案後，前往現場疏導交通外，並進行繪圖及拍照後，先將肇事的車輛移置和平路安全區域，同時也調閱花蓮市南濱和平路口的監視器，以及小轎車的行車紀錄器進行比對，以釐清車禍發生的原因。

