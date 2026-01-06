疑除濕機起火延燒8戶 16歲女高中生急逃生遭嗆傷

台中市 / 綜合報導

台中太平光興路一處巷弄發生火警，平房2樓鐵皮加蓋的地方，全面燃燒、火勢猛烈，並且往旁邊延燒，一燒燒了8戶，一名16歲女高中生在家裡，親眼看見插著電沒打開的除濕機起火燃燒，她趕快打視訊電話給阿嬤，阿嬤叫她趕快逃，女高中生衝出屋外時，還是被嗆傷送醫，隔天回家看到家被燒掉，難過地抱著阿嬤痛哭。

消防人員：「火焰燒出，火焰燒出。」二樓鐵皮全面燃燒，大火從屋子裡燒出來，熊熊烈焰，直衝天際。附近居民拿著水管朝全面燃燒的房子不停噴水，但火勢實在太大還一直發出爆炸聲。

起火的房子是一樓磚造平房二樓鐵皮加蓋，火勢很快就燒起來，當時屋內有名16歲女高中生，急急忙忙逃了出來，當地居民：「妹妹我看她跑出來，看到起火就用跑的。」女高中生輕微嗆傷被送醫治療，當時她在屋內，親眼見到燒起來的是一台老舊除濕機。

少女阿嬤：「她打給媽媽說，媽媽除濕機燒起來，我有關掉，插頭插著。」她是女高中生的阿嬤，當時出門買東西，接到孫女電話趕快回家，卻發現家被燒了，大火還往鄰居家延燒一燒燒了8戶。

女高中生出院回家，看到家裡被燒掉難過哭了，起火的房子住了祖孫三代一家四口，才剛過新的一年就遇到大火災難。少女阿嬤：「洗澡都洗很久，都要洗一個多小時，昨天可能差不多20分就好了，不然一個多小時，不敢想像。」

阿嬤很無奈，不知道插著電但沒使用的除濕機，為何會起火燃燒，目前全家人以及延燒8戶的鄰居，都先接受公所安置，住附近飯店，再慢慢整理，消防局也安排火調人員到現場勘查蒐證，要釐清起火原因。

