疑陸女失控搞破壞！ 大阪勝尾寺「台灣達摩」毀

疑似大陸女子在日本大阪勝尾寺，因看到台灣旅客自發排列的「TW」字樣和台灣圖案達摩而憤怒失控，不顧廟方設置的鐵鍊欄柱保護區限制，擅自闖入並破壞圖案。目睹此狀況的台灣旅客雖感無奈，但仍自發性地將台灣圖案重新排回，並有許多台灣人透過Threads即時分享現場情況。當地旅遊業者表示，類似衝突事件時有發生，建議旅客遇到冒犯情形時，應避免直接衝突，向廟方反應為宜。

女闖入勝尾寺圍欄毀台灣圖案達摩。（圖／畫面授權 cwsocool_）

在日本大阪勝尾寺，一名穿著粉色大衣的疑似大陸女子，看到台灣旅客自發排列的「TW」字樣和台灣圖案達摩後，情緒激動地闖入廟方以鐵鍊欄柱標示的保護區內，蹲下動手破壞地上的排列。雖然同行的男子不斷勸阻「妳這樣子不好啦」，但該女子依然我行我素，繼續破壞圖案。

台灣人恢復達摩圖案。（圖／畫面授權 antony113209）

目睹這一幕的台灣旅客顯得相當無奈，紀錄下這令人遺憾的畫面。一位台灣旅客表示，「等一下把它做回來」，並注意到「後面有人，他們在照相」。多位在場的台灣旅客相互確認，「台灣人在看這畫面」、「我也在，我們也在」，共同見證了這起事件。

據了解，這處台灣圖案是11月初由台灣旅客自發性擺放的。勝尾寺允許遊客購買達摩，並在寺院內隨意擺放。事件發生後，許多台灣旅客回到現場，重新排列台灣圖案，甚至有人「死守現場」，並透過Threads社群平台持續更新現場狀況。

大阪車公司老闆「大阪大叔」表示，這類事件已在當地傳開。他認為，一般正常人不會去破壞這類擺設，「只有中國人會去破壞這件事情」，其他國家的遊客即使不喜歡，頂多就是走開，「在日本每次會遇到遊客有反應的都是中國人」。

旅遊業者進一步表示，類似事件時有發生，他自己也曾遭遇大陸旅客言語冒犯。他建議旅客遇到類似狀況時，「可以去跟當事人或者廟方的人去做反應，但是不要直接去做制止他的動作」，以避免爭議甚至可能的肢體衝突。他強調，旅客應適時反應但避免正面衝突，小心保護自己為上。

