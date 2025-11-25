疑陸客又隨地便溺裸身逛街 南韓網友哀求：拜託別來！

大陸抵制日本觀光，許多陸客改飛南韓旅遊。不過最近又接連有南韓民眾目擊，疑似陸客出現脫序行為，包括隨地便溺、裸上身逛大街，在南韓網路掀起一股「厭中潮」，南韓網友紛紛留言，希望大陸遊客不要來，還說「我們不需要中國人」。

在濟州島街頭，一名疑似中國籍的小孩被目擊當街大便，而陪同的女性並未加以制止，整個過程被路過民眾錯愕地拍下並舉報。根據韓聯社報導，依照南韓「輕犯罪處罰法」等規定，在道路或公園等公共場所隨地大小便可處10萬韓元以下罰金，約相當於2100元新台幣。

除了隨地便溺事件，另一名滿背刺青的男子裸著上半身在濟州島夜市逛街的行為也引起爭議。韓聯社記者表示，這種夏天脫到只剩上半身裸露的男性穿著被稱為「北京比基尼」，早在2008年北京奧運時期就因被視為不文明行為而曾被重點取締。

更有甚者，還傳出有中國觀光客在濟州便利商店留下大量垃圾，將店內弄得一團糟，引發網友強烈批評。這些不當行為讓南韓網友紛紛在網路上留言表達不滿，有人寫道：「韓國其實也沒什麼好看的，拜託不要來」、「只歡迎有禮貌的觀光客」、「如果連維持秩序都做不到，那請不要來」。

由於大陸目前抵制日本觀光，許多陸客取消日本行程改飛南韓，但這些脫序行為讓南韓網友感到反感，網路上甚至掀起一股「厭中潮」。有南韓網友直言，乾脆也來學日本說「台灣有事」好了，顯示當地民眾對這些不文明行為的強烈不滿。

