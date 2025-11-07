疑陽光刺眼釀禍 屏東大貨車追撞5部自小客釀3傷

屏東縣枋寮鄉佳冬戰備道今日清晨發生大貨車追撞前方5部自小客車的交通事故。（圖：枋寮分局提供）

屏東縣枋寮鄉佳冬戰備跑道，今天（7日）清晨6點多發生大貨車追撞前方5部自小客車的交通事故，造成3人受傷送醫，警方初步調查，大貨車駕駛疑似因為天剛亮陽光刺眼、視線不佳而釀禍，詳細的肇事原因有待進一步釐清。

枋寮分局7日清晨6點45分左右接獲報案，枋寮鄉台一線佳冬戰備道與東角路口發生交通事故，員警立即趕往現場處理，初步調查，45歲的汪姓男子駕駛大貨車、沿台一線北往南行駛，行經肇事路段時，疑似陽光反射、視線不佳，追撞前方5輛自小客車，現場造成3人受傷送醫。

警方初步調查，大貨車駕駛疑似因為陽光刺眼、視線不佳而釀禍。（圖：枋寮分局提供）

警方說，肇事駕駛的酒測值是0，車禍現場在上午8點20分排除。（溫蘭魁報導）