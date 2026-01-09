疑陽台熱水器燃燒不完全 高市1家4口一氧化碳中毒送醫
高雄市鼓山區一戶民宅昨天（8日）上午發生一氧化碳中毒事件，屋內4個人出現頭暈和身體不適症狀，消防局接獲報案後緊急出動救護車將4個人送醫，幸好都沒有大礙，初步研判，疑似是熱水器裝在密閉的陽台、通風不良，導致一氧化碳燃燒不完全。
高雄市消防局8日上午7點多接獲報案，鼓山區大順一路有一家人出現頭暈、身體不適症狀，消防人員到達現場發現，4個人都意識清楚，這一家4口是28歲的爸爸、27歲的媽媽以及2名分別4歲和5歲的兒子，立即由救護車將他們送醫。
根據了解，2個小孩9日已經出院，但，他們的父母親仍住院觀察；警消初步研判，疑似是裝在陽台的熱水器燃燒不完全，加上通風不良，導致一氧化碳中毒。（溫蘭魁報導）
