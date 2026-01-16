疑隱匿小孩腸病毒病情當事人道歉文 家長認「官方言詞」毫無誠意

疑隱匿小孩腸病毒病情當事人透過老師，在家長Line群組發道歉文，被認為「官方言詞」毫無誠意可言。 圖：家長提供截圖

[Newtalk新聞] 高雄某私立雙語小近日爆發家長疑似隱匿小孩腸病毒病情，未通報學校亦未居家自主管理，導致班上同學及家人群聚感染，受害人數至少10人。經同班家長向媒體投訴後，該小孩家長今(16)日除悄悄透過老師在家長Line群組發出一篇未署名的道歉文，內容試圖粉飾太平，另一方面又揚言要提告爆料的家長，更引發所有家長炸鍋，甚至有人提議要去該家長任職的軍醫院掛布條表達訴求。

該篇道歉文全文如下：「我們理解近日因校園腸病毒事件，引發許多家長的擔憂與不安，對於因此造成大家的恐慌與困擾，我們身為家長，在此表達誠摯的歉意。」

「孩子的健康與校園安全，始終是我們與所有家長共同關心的事情。對於目前外界的各種揣測與討論，我們能理解大家希望盡快釐清狀況的心情，但也必須說明，腸病毒的傳播來源與途徑，本就需要由專業單位進行完整的調查與判定，並非單一家庭或單一個案即可下定論。」

「我們已全力配合學校與相關單位的所有防疫與後續措施，也願意持續遵循校方及衛生單位的指引，共同守護孩子們的健康。我們之前不積極回應，是因為我們的職業特殊，不方便以個人的身分在群組回應。但若因此造成大家的誤會，我們也致上最誠摯的歉意，但我們一直有跟學校及老師聯繫，掌握最新的疫情發展。」

「在此期間，懇請大家給予孩子與家庭基本的體諒與空間，讓相關單位能在專業與制度下，妥善完成必要的處理與釐清。再次對造成大家的不安深感抱歉，也衷心期盼事件能在理性與平靜中，盡快回歸對孩子最有利的方向。」

針對這篇所謂的「道歉文」，家長不看還好，一看氣不打一處來，有家長直接在群組回應不能接受如此「非常官方」形式的道歉言詞，甚至有人懷疑這是透過AI軟體寫的，從頭到尾也一直在迴避相關責任，根本不認為自己有錯。

在腸病毒還未在班上蔓延開時，家長一直希望該學生家長回應同班家長的要求，讓其女兒留在家自主學習，但兩夫妻在群組相應不理，彷彿事不關己，完全不把其他家長的擔憂放在心上，等到事情曝光，才以「之前不積極回應，是因為職業特殊，不方便以個人的身分在群組回應。」為自己的已讀不回找下台階。

在軍醫院任職就叫「職業特殊」？難道軍人和家長的身分有衝突？這只是推託之辭罷了，用來掩飾心裡的傲慢，也有家長認為衛生局只裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰太輕，根本起不到懲戒作用，好了瘡疤就忘了疼，過了寒假又雲淡風輕了。

