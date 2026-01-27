疑隱匿腸病毒醫護父母僅被記申誡 家長批醫院懲處不痛不癢

高雄某私小爆醫護父母疑隱匿小孩腸病毒病情，致疫情於校內外擴散，家長認為醫院懲處不痛不癢。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 高雄某私立小學日前爆發疑似家長隱匿小孩腸病毒病情，導致疫情傳給校內外十多位小朋友，甚至包括一歲多的嬰兒，該對被高雄市衛生局開罰12萬元的醫護家長，事後傳出僅被任職的軍醫院記申誡，讓其他家長大表傻眼，認為如此懲處不痛不癢，恐難讓這對傲慢的父母心生警惕。

該起腸病毒疫情傳播事件，高雄市衛生局1月13、14日陸續接獲該所國小通報腸病毒疫情，疫調顯示女童疑似在1月5日就出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病，造成全校至少5個班級10 多名學童染疫，還擴散外校國中生及嬰幼兒，總共約20位小朋友先後中招。



其他家長不滿，女童家長身為醫師和護理長，卻仍隱匿病情、沒有防疫觀念，照樣讓小孩到學生上課、考試，導致其他同學感染。社群平台也是群情激憤、罵聲一片：「父母身為醫護人員，卻隱瞞病情，造成這麼多孩子染疫情，班級停課， 為什麼不對這對夫妻各罰最高30萬元？」、「罰太少，對這對收入的夫妻根本不痛不癢」、「這一種的應該被他們傳染的父母要給對方一個人家庭12萬才對，自己是醫護人員不可能不知道輕重」、「不要覺得醫生有什麼了不起，有時後反而因為這樣，非常囂張跋扈，不管其他孩子的死活。」、「這間學校這幾年只會搞虛榮的活動，該做的都很鬆散！這種帶病(具傳染力的)上課已經不是第一次，學校有任何防範作為嗎？！並沒有！每次都是到其他家長發現，多次強烈反應，或多人反應給學校才要處理！」

