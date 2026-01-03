疑隱匿證據構陷博弈教父！檢察官張時嘉爭議連連 還大撩「最美董座」不當訊問

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

九州博弈集團涉嫌賭博及洗錢案，案件起訴後爭議持續延燒，根據《鏡週刊》報導，檢察官張時嘉日前以賭博罪追加起訴葳群謝姓營運長，指控葳群設計的遊戲涉賭博及洗錢罪，但多款軟體不僅獲蘋果及安卓2大手機系統認證為純遊戲APP，有的甚至從未上架，合法線上遊戲幣流也疑似灌水計入洗錢金額，重創檢方辦案公信力。而這名檢察官張時嘉先前被控涉利用職權、不當訊問「最美董座」徐培菁，還涉嫌羅織罪名濫權起訴，爭議連連。

台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈集團案時，遭爆出諸多離譜行徑。（圖／翻攝台中地檢署官網）

《鏡週刊》先前踢爆，台中地檢署在偵辦九州博弈集團案時，張時嘉於前年5、6月間密集傳問前台灣電子競技聯盟董事長、葳群公司負責人徐培菁，最後一次偵查庭一開庭，他就對徐培菁說「這是我最後一次看到妳！」結束時，張時嘉又突然對徐培菁說「我真的很想私下和妳成為朋友！」語帶曖昧，讓徐培菁非常錯愕，感到不舒服。

《鏡週刊》也曝光偵訊光碟議文，張時嘉曾說「妳是曾經要用錢來處理我對不對」、「我也都沒有收到欸」、「我一塊錢都沒收到是怎麼回事啊」等疑似暗示索賄之言語。徐培菁後續向主任檢察官李俊毅表示，整個偵訊過程有強烈被侵犯的感覺，且她還罹患顱內動脈血管瘤，每次長時間訊問至凌晨讓她身體快承受不住，但迫於無奈只能配合。

此外，《鏡週刊》先前也指出，張時嘉在偵辦此案時涉嫌羅織罪名濫權起訴，在聲請羈押博弈教父陳政谷時，指控其第三方支付公司「剛谷」涉嫌洗錢，受騙人數高達79人，但起訴時被害人卻縮減至42人，還刻意隱匿剛谷圈存凍結受騙資金，協助警方破案的調查證據，反而塑造陳政谷及剛谷與詐團為共犯之假象。報導更指出，張時嘉還在聲押書中不實記載陳政谷攜帶「贓款」268萬4千元南下逃亡，但警方搜索時僅扣得10萬元現金，明顯涉嫌偽造文書，讓陳政谷遭法院裁定羈押長達9個月。

面對張時嘉偵辦九州博弈集團案過程，涉利用職權、不當訊問，台中地檢署、台中高分檢先前已啟動調查分案偵辦，台中高分檢檢察官去年9月也以證人身分傳問徐培菁及當時在場的2位律師到案說明，釐清案情。

