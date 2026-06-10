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地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮發生一起驚悚的機車對撞意外！日前晚上9點多，兩名騎士疑似都闖紅燈，在路口對撞，兩車零件當場噴飛，左轉的騎士右大腿變形，畫面相當驚悚，還好沒有生命危險。

十字路口處，號誌已經變紅燈了，直行機車仍沒減速，與對向準備左轉的機車，在路口中央砰一聲，高速撞擊瞬間，兩車零件四散噴飛，碎片散落路面，兩名騎士也因強大的撞擊力道，當場騰空摔飛落地，場面非常驚險，附近民眾聽見巨大撞擊聲響燈嚇壞了，跑出來看，趕緊幫忙報警。

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疑雙雙闖紅燈！花蓮兩機車高速對撞 １人右腿變形疑骨折

花蓮兩機車高速對撞（圖／民視新聞）救護車火速趕到現場，將受傷的騎士放上擔架，緊急送上救護車。

這起對撞車禍就發生在7號晚上9點35分，花蓮市中正路和中原路口，當時直行的是21歲朱姓男子，左轉的是36歲鄭姓男子，都疑似闖紅燈，路口這一撞，導致兩人身上多處擦挫傷，左轉的鄭姓騎士傷勢比較嚴重，右大腿變形疑似骨折，但還好沒有生命危險。

疑雙雙闖紅燈！花蓮兩機車高速對撞 １人右腿變形疑骨折

花蓮兩機車高速對撞（圖／民視新聞）肇事責任歸屬為何，還有待警方進一步調查釐清。

原文出處：疑雙雙闖紅燈！花蓮兩機車高速對撞 １人右腿變形疑骨折

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