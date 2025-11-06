疑雞肉攤電線起火釀禍 桃園南門市場狂燒2/3重建得半年

桃園南門市場5日晚間發生嚴重火災，不排除是雞肉攤電線起火釀禍。（圖／翻攝畫面）

桃園文化街南門市場5日晚間發生嚴重火警，市場約2/3的面積遭到毀損，約50個攤販被波及，目前不排除為電線走火導致意外，而火災區域重建恐得花半年，讓攤商擔心生意無以為繼，桃園市長張善政6日上午前往視察，表示目前租金停收，經濟發展局也會同相關局處開會研議補助方式，以及重建前如何讓攤商營業。

5日晚間9時許，南門市場1樓突然冒出陣陣濃煙，接著便竄出火舌，火勢迅速延燒一發不可收拾，更因現場有瓦斯管線，導致過程中出現零星氣爆，消防人員獲報後連忙趕抵撲救，並將受困其中的老翁帶出，所幸火災未造成人員傷亡

消防局統計，現場燃燒面積達3000公尺，市場約2/3區域遭嚴重毀損，約50個攤販被全數燒毀，財產損失難以估計。

據悉，火災原因疑是雞肉攤商電線走火，現場民眾發現火勢後試圖救火，但火勢迅速延燒難以撲滅，最終導致意外發生，消防局火調科6日上午前往調查，確切事故原因則仍帶進一步釐清。

張善政則表示，這些攤商近期無法營業，目前租金停收，經發局則開會研議如何補助，也將盡快在鄰近地方找空間讓攤商繼續營業，張善政也提到，市場10月才完成消防安檢，理論上沒有問題，但許多外攤從市場內拉電線到外面，這部分將進一步了解，並釐清其他市場有沒有類似現象，啟動消防安檢避免再度發生。

