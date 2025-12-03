疑離婚怨氣難消！男「連5次挑釁警察」 擋派出所門口車輛衝刺

彰化許姓男子因妻離婚返越心情不佳，竟連續5次挑釁警方，包括開車擋派出所門口、作勢衝撞警員、惡意逼車等行為，嚴重妨礙公務執行並危及公共安全！法院審理後，認定他毫無法治觀念，判處10個月徒刑，目前已遭羈押。母親辯稱兒子「沒打沒怎樣，媳婦就跑回越南」，才會一時情緒失控，但法官認為後果嚴重，應嚴懲不貸！

彰化一名51歲許姓男子因不滿妻子離婚返回越南，將怒氣轉向警方，在8月份連續5次挑釁警察，包括開車擋住派出所門口、作勢衝撞警員、惡意逼車等嚴重行為。他的行徑不僅嚴重妨礙公務執行，更危及公共安全，法院審理後判處他10個月徒刑。許男的母親表示，兒子是因心情不好才會情緒失控，但法官認為他毫無法治觀念，必須嚴格處罰。

這起事件發生在彰化縣大城派出所，許姓男子在8月23日凌晨曾將轎車斜插擋在警局門口，當員警上前詢問時，他倒車衝刺煞停，多次作勢衝撞挑釁。當時有五六名員警跑出來查看，他卻踩油門揚長而去。許男不僅如此，還在派出所門口長按喇叭，警方揮手要他把車開進來，甚至上前指揮，他卻又駕車離開。

根據警方紀錄，許男在3天內共有5次挑釁行為。8月23日下午，他帶女兒前往投票，因女兒用私章蓋票被認定無效，情緒激動干擾秩序，還嗆所長「警車再不走我要把你撞壞」。8月24日凌晨，他開小貨車逆向停在分駐所前，來回倒車前進多達7次。同一天，他還在警車護送選票時進行逼車行為。

許男的母親替兒子辯解，表示兒子娶了越南籍配偶，育有一男一女，子女都已經上大學。然而夫妻相處不好，經常吵架，大約在6至7月時離婚。母親說：「我兒子和她說話，媳婦就大聲，他沒打沒怎樣，她就跑回去越南，他心情不好。」

偵查隊副隊長李文偉強調，許姓男子多次情緒失控，直接挑釁國家公權力，危害人民安全，後果嚴重。雖然許男的母親認為兒子是因夫妻離婚，心情不好才會一時衝動情緒失控，但法官認為他連續挑釁警方，毫無法治觀念，應該嚴格處罰，因此判處他10個月徒刑，目前已遭羈押。