疑電動機車充電不慎起火 苗栗1家6口吸濃煙送醫

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗縣頭份市，發生暗夜火警！6日凌晨4點左右，一處透天厝的住宅用火災警報器突然啟動，屋內6人驚醒急忙逃生，不過一度有1位住戶，受困住宅3樓，所幸在消防人員協助下即時脫困，起火原因初判，疑似是一樓的電動機車，充電時起火燃燒，而家中6人也因為有吸入濃煙，都預防性送醫。

房屋外圍拉起封鎖線，一樓門前，一片焦黑，一台電動機車，被燒到幾乎只剩骨架。





疑電動機車充電不慎起火 苗栗１家６口吸入濃煙送醫

燒到剩骨架! 疑電動機車充電不慎 透天厝暗夜火警（圖／民視新聞）

事發就在苗栗縣頭份市永安街一間透天住宅，6日凌晨4點多，家中住宅用火災警報器突然作動，一家6口從睡夢中驚醒，倉皇逃生，不過有1人一度受困在房屋3樓，所幸消防人員，火速救援，所有人都平安脫困。

初步調查，起火原因疑似是，停放1樓的電動機車，在充電過程中起火燃燒，屋主表示，這台車是兒子用來上班代步，每天晚上都會放著充電，也都有定期保養，買回來三年多都沒問題，那究竟是哪邊出錯了呢？





疑電動機車充電不慎起火 1家6口驚醒倉皇逃生（圖／民視新聞）





不幸中的大幸，意外只有造成財損，一家6口因吸入濃煙不適預防性送醫，生命無礙，起火原因還需由火調單位，確認釐清。

