疑電暖器釀禍！台東深夜住宅火警 跛腳男慘淪焦屍

台東市青海路二段一處鐵皮平房，今（7）日凌晨發生奪命火警。（圖／東森新聞）





台東市青海路二段一處鐵皮平房，今（7）日凌晨發生奪命火警。屋內當時住有4人，其中3人發現起火後驚險逃出，但一名51歲陳姓男子因腳部殘疾、行動不便，不幸受困於起火房間內。

消防人員獲報趕抵撲滅火勢後進入搜索，發現陳男已明顯死亡。初步懷疑起火原因可能與使用老舊電暖器有關，確切原因仍待調查釐清。

室友驚見火光大喊 3人逃生1人受困

據了解，火警發生於今日凌晨時分。當時屋內其中一名住戶正準備出門，轉頭驚見屋內冒出滾滾濃煙與火光，立即大聲呼叫其他室友逃命。

自行脫困的李姓少年表示，當時睡到一半聽見叔叔大喊「失火了！」，隨後被阿公搖醒，兩人拿了重要物品便往外衝。

同住室友一度試圖持滅火器並灌水搶救，試圖營救受困房內的陳男，但因火勢猛烈迅速蔓延，加上濃煙不斷從鐵皮屋頂縫隙竄出，眾人無法靠近，只能緊急撥打119求救。

警消緊急到場救援。（圖／東森新聞）

疑電暖器插頭老舊釀災 消防局籲注意用電安全

台東縣消防局獲報後出動大批人車前往灌救，火勢撲滅後進入火場搜索，在起火點房間內發現陳男，但他全身受創嚴重，已成焦屍。

少年透露，死者陳男平時行動不便，因近期天氣寒冷，有在床邊使用電暖器的習慣，但該電器插頭相當老舊，懷疑因此導致電線走火釀成悲劇。

針對詳細起火原因，後續將由消防局火調科鑑識人員進一步調查釐清。台東縣消防局也藉此呼籲，冬季使用電暖器等高功率電器時，務必注意電線是否老舊、破損，並避免插座過載，以防範火災發生。

