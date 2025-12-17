疑電線短路！市民大道露營用品店竄火 6民眾受困獲救

台北市市民大道一棟大樓凌晨發生火警，冒出大量濃煙。（圖／東森新聞）





台北市市民大道一棟大樓凌晨發生火警，火勢集中在一樓的野外露營用品店，冒出大量濃煙，6名住戶一度受困，火警原因疑似是電線短路釀禍。

深夜大樓內隱約可見橘紅色火光熊熊燃燒，從另個角度來看，大樓內濃濃白煙，從一、二樓間隙內不斷竄出，所見之處一片霧茫茫，幾乎都快看不清眼前景象，消防人員趕抵現場，趕緊佈設水線搶救，火警意外發生在，今天凌晨12點多，台北中山市民大道，消防也在半小時內，迅速撲滅火勢。

消防人員：「第一時間我們完成了疏散53名民眾，成功救出了6位受困人員，交由醫療單位評估後，都情況非常穩定。」

好在沒有造成人員傷亡，詳細起火原因，還有待火調科人員調查釐清。

